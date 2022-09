Vijftiger uit Hoeselt speelt rijbewijs kwijt na nachtje stappen in Bilzen

Bilzen/Hoeselt

Een 50-jarige man uit Hoeselt is zondagochtend zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een positieve alcholtest. De man had 2 promille alcohol in het bloed.

Een patrouille had het voertuig rond 5.30 uur opgemerkt in de Belisiatunnel waar het in het midden van de rijbaan reed. Ook op de Tongersestraat week de chauffeur regelmatig van zijn rijlijn af. De man vervoerde drie passagiers. Ze waren samen op stap geweest.

Naast het rijden onder invloed werden nog pv’s opgesteld voor de andere verkeersovertredingen. De man krijgt ook een uitnodiging om zich bij de politierechter te verantwoorden. mm