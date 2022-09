Stevig ontbijt voor monitoren van speelpleinwerking Borgloon

Borgloon

Na acht weken speelpleinwerking kwam er een einde aan een geweldige zomervakantie voor meer dan 280 kinderen. De laatste dag werd ingezet met een stevig ontbijt voor de monitoren, een aanbod van de hoofdmonitoren. “Als we terugblikken zijn we zeer dankbaar voor al die mooie activiteiten”, klinkt het. “Vooral de vijfdaagse aan zee, de uitstap naar de Efteling en de springkastelendag vielen in de smaak. De laatste week deelden we ook gratis frietjes uit voor alle kinderen.” Op de laatste dag kregen alle 49 (hoofd)monitoren en medewerkers van de jeugddienst een afscheidsbarbecue aangeboden vanwege het stadsbestuur om de volledige ploeg te bedanken voor hun tomeloze inzet. rudc