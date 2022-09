Dronken bromfietser brengt nachtje door in Bilzense politiecel

Bilzen

Een 47-jarige bromfietser is zondag even na middernacht aan de kant gezet in de Reekstraat (in de buurt van Alden Biesen). De man zwalpte met zijn tweewieler over de weg. Hij bleek 2 promille alcohol in het bloed te hebben. De man werd ter ontnuchtering in de politiecel gestopt.

Het was niet de eerste keer dat de man werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Eerder gebeurde dat al 4 keer. De veertiger mag het gaan uitleggen bij de politierechter. mm