Zelfmoordaanslag aan Russische ambassade in Kaboel: twee doden en elf gewonden

Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in Kaboel. Volgens berichten in Afghaanse media zou de explosie gebeurd zijn op een moment dat tal van mensen voor de diplomatieke post aan het aanschuiven waren voor een visum. Volgens de Afghaanse politie hebben beveiligingsagenten van de Russische ambassade in Kaboel vlakbij de ingang een man doodgeschoten die een zelfmoordaanslag wilde plegen. “De agenten van de ambassade zagen wat hij van plan was en hebben hem doodgeschoten”, aldus de politie.

Toch slaagde hij erin om explosieven tot ontploffing te brengen. Daarbij vielen twee doden en elf gewonden. Wat het motief van de man was, is niet bekend.

Volgens inwoners hebben de veiligheidsdiensten van het talibanbewind de straat van de ambassade afgesloten. Rusland behield zijn ambassade in Kaboel toen de islamistische beweging in augustus vorig jaar na de terugtrekking van de internationale troepen opnieuw de macht greep. Sindsdien heeft terreurgroep Islamitische Staat in het land al verscheidene aanslagen op burgers gepleegd.