blackwave. mag zich in de wangen knijpen om goed te beseffen wat deze straffe plaat kan teweegbrengen

blackwave. is back on track, zoals zanger-producer Willem Ardui en rapper Jay Atohoun in het gelijknamige nummer verkondigen. Voor funky hiphop die warm en catchy klinkt, zijn we bij dit Antwerps duo nog steeds aan het juiste adres.

LEES OOK. In nieuwe luisterwandeling ga je van Hasselt naar Afghanistan via hartverscheurende verhalen van jonge migranten

Drie jaar na het eerste album Are We Still Dreaming, met de doorbraakhits BIG Dreams en Elusive, is blackwave. inspiratie gaan tanken in Los Angeles. Het resultaat: no sleep in L.A., een plaat die al het beloftevolle van de voorganger bevestigt. Met de vooruitgestuurde singles recluse, good day en a-okay - straks ook te horen op de soundtrack van de populaire PlayStation-game FIFA 23 - scoort het duo alvast een volgende hattrick.

© blackwave.

Dat klavertje drie wijst op no sleep in L.A. de weg naar meer relaxte, oorvriendelijke songs met groovy beats. Strijkers, blazers en samenwerkingen met enkele artiesten uit de entourage van supersterren J.Cole, Beyoncé en Kanye West kruiden het geheel met wat variatie en onderlijnen subtiel het internationale potentieel van blackwave.

Het dromen zijn Will en Jay naar eigen zeggen niet verleerd. Dat ze zich toch maar op tijd en stond in de wang knijpen, om goed te beseffen wat dit on-Belgisch straf klinkend album gaat kunnen teweegbrengen. (gj)

‘no sleep in L.A.’, blackwave., nu te beluisteren. Releaseshows 07/10 in AB (Brussel), 14/10 in De Roma (Antwerpen). www.blackwavedot.com