Waaghals beklimt hoogste wolkenkrabber van Europa zonder veiligheidstouw: drie mannen opgepakt

Een jonge waaghals had zondag veel bekijks toen hij de London Shard in de Britse hoofdstad beklom. De wolkenkrabber telt 87 verdiepingen en is met z’n 310 meter het hoogste gebouw in Europa, maar Adam Lockwood (21) gebruikte geen enkele vorm van beveiliging en poseerde zonder T-shirt of schoenen voor een selfie op het dak. “Hij zwaaide plots naar ons door het raam”, aldus Paul Curphey die samen met zijn vrouw op de veertigste verdieping van de Shard logeerde. “Ze dacht even dat ik alles uit de kast had gehaald voor een ontbijt op bed voor haar verjaardag.” De politie zette de buurt af en pakte volgens een mededeling drie personen op na de stunt.