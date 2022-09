In nieuwe luisterwandeling ga je van Hasselt naar Afghanistan via hartverscheurende verhalen van jonge migranten

Wie zijn de ‘nieuwe’ jongeren die soms na een onvoorstelbare lijdensweg in Hasselt arriveren? We leren ze beter kennen dankzij de luisterwandeling ‘Nieuwe stemmen van de stad’.

Veel heb je voor de luisterwandeling niet nodig: je smartphone en een paar oortjes. De afstand is peanuts: 3,5 kilometer. We scannen de eerste QR-code aan de inkom van cultuurcentrum Hasselt en Google Maps toont ons telkens de weg naar de volgende halte dwars door het centrum.

Het is september, de zon schijnt en toch heeft iedereen op de planeet verlof. De terrassen zitten vol, maar het rare is dat die zorgeloze omgeving compleet verdwijnt tijdens de wandeling. In je hoofd hoor je verhalen van een tiental jongeren die - in soms nog gebrekkig Nederlands - uitleggen wat hun dromen zijn en hoe ze uiteindelijk in Hasselt zijn terechtgekomen.

© Raymond Lemmens

Ballonboot

Een jongen vertelt hoe hij zijn vader gedood zag worden door de taliban en hoe hij helemaal alleen tot hier is geraakt. Als hij naar zijn moeder belt, huilt ze aan de andere kant van de telefoon. Een meisje vertelt hoe ze in een ‘ballonboot’ de zee is overgestoken en hoe ze onderweg drie keer in een gevangenis terechtkwam.

Makers Anouk van Kolfschoten en Lola Bogaert leggen ondertussen clevere links met de geschiedenis van Hasselt. Ze linken zo niet alleen mondiale verhalen aan plekken van hier en nu, ook als inwoner leer je dingen vanuit een andere hoek te bekijken. De moslimjongen die zijn verhaal vertelt in de Badderijstraat - waar vroeger vrouwen én mannen zich voor betaalde seks aanboden - eindigt zijn verhaal met de wens dat zijn beste vriend niet is zoals hijzelf, hij die op jongens valt.

© Raymond Lemmens

Bijna aan het eind drinken we een cappuccino. Drie euro veertig! Slecht schuim, geen strooisuiker. Maar waar maken we ons druk om? Wij hebben niet in zo’n ‘ballonboot’ ons leven moeten riskeren. Een wandeling die perspectief geeft. Doen.

Nog het hele jaar, gratis. Start aan ccHa, Kunstlaan 5 in Hasselt. De luisterwandeling is onderdeel van FestiFifty, de viering van 50 jaar ccHa. Info: www.ccha.be en hethuishasselt.be

© Raymond Lemmens

© Raymond Lemmens