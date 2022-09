17 bestuurders blazen positief bij controles in politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst

Bilzen/Hoeselt/Riemst

Bij alcoholcontroles in de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst zijn in de nacht van zaterdag op zondag 17 bestuurders betrapt die te veel alcohol hadden gedronken. Tien moesten hun rijbewijs 3 uur afgeven, vijf waren het 6 uur kwijt. Twee bestuurders zitten 15 dagen zonder rijbewijs. In totaal werden 512 samplingtesten afgenomen waarvan 462 meteen safe waren.

Er werden nog een jongeren proces-verbaal (gebruik van de GSM achter het stuur), een onmiddellijke inning voor het negeren van het verkeersbord C1, 3 onmiddellijke inningen voor het niet dragen van de gordel en 2 onmiddellijke inningen voor het gebruik van de GSM achter het stuur opgesteld.

De dispositieven stonden op de Maastrichtersteenweg in Riemst, de Maastrichterstraat in Bilzen en de Bilzersteenweg in Hoeselt. mm