Hij is beter bekend als ‘De Schicht’: wie is Julien Duranville, de nieuwe groeibriljant van Anderlecht?

Julien Duranville heeft er een bijzonder weekend opzitten. De jongeling van Anderlecht was vrijdag nog trefzeker tegen RWDM in de Challenger Pro League en zette die goede vorm door met een goal voor de eerste ploeg. Dankzij dat doelpunt werd de 16-jarige Duranville de op drie na jongste doelpuntenmaker in de paars-witte clubgeschiedenis. Maar wie is het toptalent dat bekendstaat als ‘De Schicht’?