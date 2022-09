Sam Gooris, Fatma Taspinar & Jens Dendoncker staan doodsangsten uit in ‘Don’t scream’

William Boeva jaagt BV’s de stuipen op het lijf in ‘Don’t scream’.

Om in de sfeer te komen voor Halloween pakt William Boeva binnenkort uit met de nieuwe Streamz-reeks ‘Don’t scream’. Vanaf 3 oktober dropt de comedian bekende duo’s in zijn spookdomein. Wie het minste gilt, wint. Dat wordt nog spannend, als zelfverklaard ‘broekschijter’ Sam Gooris straks zijn opwachting maakt.

De zanger vormt een duo met zijn dochter Shania. Samen moeten ze zich een weg banen tussen spoken, enge clowns en andere griezels. Een greep uit de overige kandidaten: James Cooke en zijn echtgenoot Dorian Liveyns, Christoff en zijn zus Lindsay, VRT-collega’s Fatma Taspinar en Xavier Taveirne, comedians Jens Dendoncker en Jeroen Verdick en influencers – who else – Jamie-Lee Six en Elodie Gabias.

Uiteindelijk zullen de koelbloedigste duo’s het tegen elkaar opnemen in de finale. De winnaar neemt de ‘Don’t scream award 2022’ mee naar huis.