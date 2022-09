Jeroom duidelijk niet opgezet met Elodie als jurylid in ‘De allerslimste mens’

Het is weer zover: maandagavond start het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens’ dat voor zijn jubileum is omgedoopt tot ‘De allerslimste mens’. De beste kandidaten van de afgelopen seizoenen nemen het de komende weken tegen elkaar op. Cartoonist Jeroom bijt samen met Ella Leyers en Jonas Geirnaert de spits af. Speciaal voor Jeroom zit zijn partner Elodie in de jury, maar daar is hij duidelijk niet mee opgezet.