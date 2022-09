COLUMN. Nog een gevolg van de hoge energiefactuur: er kan geen reptiel meer bij in het Natuurhulpcentrum

Een groene tijgerpython. — © rr

Voor het eerst in onze geschiedenis moeten we een opnamestop voor reptielen invoeren. De laatste maanden kregen we zo veel reptielen binnen dat al onze terraria overvol zitten. We hebben er zelfs bijgebouwd en soms kregen we bij het reptiel ook het terrarium. Een en ander maakt dat we momenteel een 40-tal terraria, van klein tot heel groot, vol hebben zitten met slangen, leguanen, varanen, schildpadjes en baardagamen. Zelfs een klauwkikker en agaatslakken zitten er tussen. Ik denk dat nogal wat mensen het terrarium weg doen om te besparen op hun energiekost. Nog meer reptielen opvangen is niet mogelijk want enerzijds is er het plaatsgebrek, maar anderzijds vrezen wij ook dat onze elektriciteitsrekening veel te hoog gaat worden. Daarom is al onze hoop gevestigd op mensen die een reptiel willen adopteren. De volgende twee zondagen hebben we nog opendeurdagen. Er zijn tal van dieren te adopteren, van schapen en geiten tot slangen. En de terraria die na de opendeurdagen niet leeg zijn, worden in ons kantoor geplaatst. Op die manier gebruiken we de warmte van deze bakken om het kantoor te verwarmen en kunnen we een beetje sparen op onze gasfactuur.

www.natuurhulpcentrum.be