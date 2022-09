Nu al reserveren: Bob Dylan staat opnieuw in Brussel en een portie stevige Vlaamse country

Bob Dylan speelt voor het eerst in bijna zes jaar in België en Anne Teresa De Keersmaeker, die meer in het buitenland danst dan bij ons, komt in oktober met twee verschillende voorstellingen naar Limburg. En dan zijn er nog twee pianoconcerten voor de prijs van één.

CONCERT

Alleen zijn met Bob Dylan

In 2020 verscheen Rough and Rowdy Ways, het 39ste studioalbum van Bob Dylan. Voor het eerst sinds lang stonden er nog eens eigen composities op. Nu hij voor het eerst in bijna zes jaar opnieuw in België optreedt, zal hij veel werk uit die cd spelen. Tijdens eerdere concerten op deze tournee haalde hij ook ouder werk boven, zoals pakweg To be alone with you. (agr)

The Rough and Rowdy Ways World Tour, Bob Dylan. Op 15/10 in Vorst Nationaal. Info: www.vorst-nationaal.be

KLASSIEK

Een ticket voor twee pianisten

Chopin, Liszt en Franck verhuisden naar Parijs, maar bleven trouw aan hun roots. Beethoven en Brahms trokken naar Wenen, waar de cultuurschok kleiner was. Deze prominente emigranten staan centraal in Pianotune 2022, twee concerten voor dezelfde prijs. De pianisten die we aan het werk zien, zijn de Italiaan Pierluigi Camicia en de Duitser Christoph Soldan (foto). (agr)

Pianotune, Pierluigi Camicia, Christoph Soldan, op 17/11 om 20.15 uur en om 21.15 uur, cc Maasmechelen. Info: www.ccmaasmechelen.be

© RR

FAMILIE

Ella Fitzgerald kan troosten

Zoetie draait graag swingnummers en melancholisch ballades van Ella Fitzgerald, de lievelingssongs van haar moeder, die ze zo hard mist. Op die manier wekt ze tegelijk de jazzzangeres en haar dansende mama tot leven. Een voorstelling over verlies en troost, geïnspireerd op de muziek en het leven van Ella Fitzgerald. Voor een publiek vanaf acht jaar. (agr)

Ella en de mieren, Griet Desutter, op 30/10 cc Leopoldsburg en op 18/3 Cinema Walburg Hamont-Achel. Info: www.garifuna.be

© RR

CONCERT

Een bard die Bart heet

Het is niet voor niets dat hij zich graag laat fotograferen met een cowboyhoed. Het werk van singer-songwriter Bart Herman wordt nog het beste omschreven als Vlaamse country. Afgelopen week verscheen zijn nieuwe cd Volwassen en gestreken. De lange tournee die daar aan gekoppeld is, doet drie keer een Limburgse locatie aan. (agr)

Volwassen en gestreken, Bart Herman, op 7/10 De Zeepziederij Bree, op 18/11 De Stegel Kinrooi en op 28/4 cc Lanaken. Info: www.bartherman.be

© RR

DANS

Solo en met gezelschap

Tussen tournees in pakweg Portugal, Italië en Oostenrijk door komt choreografe Anne Teresa De Keersmaeker in oktober met twee voorstellingen naar Limburg. In Genk beweegt haar gezelschap Rosas op ingewikkelde polyfone muziek in En attendant en in Maasmechelen danst ze solo op de Goldbergvariaties van Bach, gespeeld door de Belgische pianist Alain Franco. (agr)

Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas, En attendant op 21/10 in C-mine Genk en The Goldberg variations op 26/10 in cc Maasmechelen. Info: www.rosas.be