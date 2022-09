Thomas Detry start dan toch in 2023 op de Amerikaans PGA-Tour

Thomas Detry is er toch in geslaagd om startrecht te verkrijgen voor de Amerikaanse PGA Tour in 2023. Zijn zeventiende plaats op de puntenlijst van de Korn Ferry Tour Finals volstond voor de 29-jarige Brusselaar om na Nicolas Colsaerts (2013) en Thomas Pieters (2017) als derde landgenoot ooit een volledige kaart te versieren op de zeer lucratieve Amerikaans PGA Tour.

Afgelopen zaterdag zag het voor Thomas Detry niet goed uit met het oog om startrecht te verkrijgen op de Amerikaanse PGA Tour. Het mislopen van de kwalificatie voor het Korn Ferry Tour Championship leek nefast uit te draaien voor de 29-jarige Brusselaar. Maar het geluk was finaal aan zijn zijde van de nu in Londen en Dubai wonende landgenoot. Met zijn vierde plaats op het Albertsons Boise Open van twee weken geleden en de bijhorende punten finishte Detry als 17de in de Korn Ferry Tour Finals, een reeks van drie wedstrijden. De eerste 25 spelers in dat klassement versierden namelijk startrecht naar volgend seizoen toe op het Amerikaanse circuit.

Net zoals Thomas Pieters zijn de Verenigde Staten voor Thomas Detry geen onbekend terrein. Van 2012 tot en met juni 2016 studeerde hij Business Management in combinatie met golf aan de universiteit van Illinois. Daarna werd hij professional en na een half jaar Challenge Tour maakte hij meteen de opstap naar de Europen Tour, de huidige DP World Tour. Het jaar 2023 kondigt voor Detry veel belovend maar zwaar aan met startrecht op de DP World Tour en de Amerikaanse PGA Tour.