Danny Buijs moet (nog) niet voor zijn job vrezen: Malinwa-coach zit ook zaterdag in Kortrijk op de bank

Danny Buijs (40) neemt zaterdag in Kortrijk op de bezoekersbank plaats als T1 van KV Mechelen, daar bestaat geen twijfel over valt intern te horen. Ondanks de zwakke start met 7 op 21 en de pijnlijke nederlaag tegen Seraing krijgt de Nederlander nog wat tijd om de chemie in de spelersgroep te krijgen.

De kritiek die Buijs uitte over het gebrek aan kwaliteit viel wel in slechte aarde. Het Mechelse bestuur is van mening dat er, ook met de vele blessures, het juiste materiaal voor handen is om resultaten te boeken. Aan Buijs, die ervoor openstaat zijn aanpak bij te sturen, om in Kortrijk een ommekeer in te luiden. Zo niet komt zijn positie onder druk te staan.

Assistent Vanderbiest out met gezondheidsproblemen

Fred Vanderbiest (44) zat afgelopen weekend niet aan de zijde van Buijs in de Mechelse dug-out. De assistentcoach is een tijdje uit roulatie met gezondheidsproblemen. Wanneer de Brusselaar die in Knokke woont zijn functie opnieuw opneemt valt af te wachten. Vanderbiest is sinds 2018 hulptrainer bij Malinwa. Tussendoor trok hij een halfjaar naar tweedeklasser RWDM waar hij weer van het hoofdtrainerschap proefde.