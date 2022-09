Ecolo heeft opmerkelijk voorstel om energie te besparen: “Speel ’s avonds geen voetbalmatchen meer”

Om sport te kunnen blijven beoefenen in de huidige economie situatie, is het nodig dat clubs hun “werking en infrastructuur aanpassen”. Die mening is de Franstalige groene partij Ecolo toegedaan. In een interview in La dernière heure pleit federaal volksvertegenwoordiger Sévérine De Laveleye voor een tijdelijk verbod op avondvoetbal, al zou dat ook op langere termijn kunnen.

De energieprijzen blijven stijgen, en ook sportclubs ontsnappen daar niet langer aan. Heel veel clubs proberen zich daartegen te wapenen. Bijvoorbeeld door het lidgeld te verhogen en spelers niet meer op de club te laten douchen, maar ook door trainingen te vervroegen zodat de verlichting niet op moet.

Voor Ecolo mag het allemaal nog iets verder gaan en is de huidige crisis een ideaal moment om de transitie in gang te zetten waarin ook sportclubs duurzamer worden. Dat zegt federaal volksvertegenwoordiger Sévérine De Laveleye in een interview met La dernière heure. Ze heeft het dan over infrastructuurwerken waarbij rekening gehouden wordt met duurzaamheid, een verminderde uitstoot en hernieuwbare energie.

“We kunnen ook nadenken over het organiseren van grote evenementen op momenten en plaatsen waar minder middelen nodig zijn”, zegt ze nog. Ze haalt dan bijvoorbeeld avondwedstrijden in het voetbal aan, met lichten die op hun maximum aan staan en de verwarming in binnenruimtes die erg hoog moet. “Maar we moeten ook herbekijken hoe merchandising gemaakt wordt, de catering herbekijken, sponsoring ook.” In die laatste categorie vindt ze het bijvoorbeeld niet kunnen dat sportclubs gesponsord worden door bedrijven die in fossiele brandstoffen doen. Zo is Gazprom een belangrijke sponsor in de sportwereld.