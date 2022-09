Nog zes keer overleven, Remco: zo ziet de slotweek van de Vuelta eruit

Precies 959,7 km verspreid over zes ritten is Remco Evenepoel (22) nog verwijderd van zijn allereerste eindzege in een grote ronde. Zelfs na de Koninginnenrit van gisteren naar de Sierra Nevada is deze Vuelta alles behalve gereden. De voorsprong van 1:34 op Roglic en 2:01 op Mas dreigt vooral donderdag en zaterdag op de helling te komen staan. We zetten even op een rijtje wat deze Ronde van Spanje na de rustdag van vandaag nog brengt in de slotweek.

Rit 16 van Sanlucar de Barrameda naar Tomares (189,4 km)

Halve rustdag

‘Vlak’ is de omschrijving die de dinsdagetappe krijgt. Parcoursbouwer Fernando Escartin bedacht de snelheidsduivels met een extra sprintkans na de rustdag. Dat betekent in principe dat ook Remco Evenepoel er – zoals hij het zelf noemt – een ‘halve rustdag’ van kan maken. In de laatste 10 km ligt er nog een kleine bult (1,5 km aan 6,1%) en de aankomst loopt lichtjes bergop. Overeind blijven lijkt de enige boodschap en alleen opletten dat Roglic hem niet verrast in de slotkilometer. Trentin won in 2017 in Tomares en dus moet iemand als Mads Pedersen hier opnieuw kunnen toeslaan en de bonificatieseconden opeisen voor Roglic daar de kans toe krijgt. Ook voor de ploegmaats van Evenepoel moet dit een relatieve snipperdag worden. De sprintersploegen gaan deze kans ongetwijfeld niet willen laten liggen.

Rit 17 van Aracena naar Monasterio de Tentudia (162,3 km)

Controleerbare slotklim

Golvend terrein met een aankomst bergop. Onderweg zou dat zeker geen problemen mogen opleveren en ook de aankomst naar Monasterio de Tentudia is op zich niet onoverkomelijk. In het roadbook staat hij te boek als een col van 10,3 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent tot een hoogte van 1.100 meter. Alleen volgt er na enkele kilometers een vlak gedeelte waardoor de col ook in een tweetrapsraket van 3 km aan 7% en 4,1 km aan 7,4 % kan worden opgedeeld. Als alles volgens plan loopt, gaat Evenepoel door de weinig uitdagende aanloop hier niet aan zijn lot moeten worden overgelaten door zijn ploegmaats en moeten zij hem tot dicht bij de aankomst kunnen bijstaan. Parcoursbouwer Escartin verwacht alvast “geen grote tijdsverschillen tussen de favorieten voor de eindwinst.” De hitte zou nog een factor kunnen spelen, maar volgens de voorspellingen zou het bij 29 graden Celsius blijven.

Rit 18 van Trujillo naar Alto del Piornal (192 km)

Gevaarlijke dag

De donderdagetappe kan het klassement wél door mekaar gooien. Het peloton beklimt vier keer de Piornal. Een eerste keer naar de watervallen van Despespera, pittig maar kort: 3,7 km aan 9,4%. De tweede keer rijden ze tot aan het klooster van Yuste en dat is eigenlijk niet zo’n beproeving: 4,8 km aan 4,3%. De twee laatste beklimmingen gelden wel als cols van eerste categorie en zijn telkens 13,5 km lang en hebben een gemiddeld stijgingspercentage van 5% en 5,6%. Hier dreigt het door de opeenvolging van cols wel opnieuw op een man-tegen-man-gevecht uit te draaien in de finale. Al bewees Evenepoel op het tweede gedeelte van de Sierra Nevada wel al dat hij niet zomaar stuk gaat aan stijgingspercentages van ongeveer 5 procent. De steilste stukken op de slotklim halen bovendien nooit de 7%.

Rit 19 van Talavera de la Reina naar Talavera de la Reina (138,3 km)

Lastig, maar geen aankomst bergop

Een klassieke vluchtersetappe. De vrijdagarit bestaat uit twee identieke rondes door de omgeving van Talavera de la Reina. De Puerto Pïélago zit er twee keer in. Telkens vanaf San Roman de los Montes: 19 km aan 4,1% gemiddeld in zijn geheel, de Puerto Piélago staat echter in het roadbook als een klim van 9,3 km aan 5,6%. Na een lange afdaling van 32 km en zo’n 15 km vallei begint het peloton er gewoon opnieuw aan. Na de tweede afdaling resten er nog een 10 km tot de finish om eventuele tijdsverschillen dicht te fietsen. Gezien het profiel lijkt dit een kluif voor een vluchter. Als Evenepoel op de tweede beklimming geïsoleerd raakt, kan het tricky worden, maar in principe heeft hij al wel diepere waters doorzwommen in deze Vuelta.

Rit 20 van Moralzarzal naar Puerto de Navacerrada (181 km)

Alles of niks

Drie cols van 1ste en twee van 2de categorie. In de voorlaatste rit van deze Vuelta valt het doek definitief over het gevecht om de rode trui. Evenepoel moet echt nog wel wat in de tank hebben zitten om de laatste zaterdag zonder kleerscheuren door te komen. De Puerto de Navacerrada (10,3 km aan 6,8%), de Puerto de Navafria (9,8 km aan 5,5%), de Puerto de Canencia (7,5 km aan 4,9%), de Puerto de la Morcuera (9,4 km aan 6,9%) en de Puerto de Cotos (10,3 km aan 6,9%), staan allemaal op het menu. Alleen in de eerste kilometers van deze rit blijft het peloton onder de 1.000 hoogtemeters. Een rit waar ook tactiek een rol zal spelen. Stuurt Quick-Step één of meerdere mannetjes vooruit om Remco op te wachten? Of blijven ze in groep bij hun kopman? Bovenop de slotklim ligt nog een plateau van 6,7 km vals plat waar de laatste tijdsverschillen kunnen worden uitgediept of goedgemaakt.

Rit 21 van Las Rozas naar Madrid (96,7 km)

Rode triomftocht of aftocht?

Op een lokaal circuit van 5,8 km in Madrid krijgt de uiteindelijke eindwinnaar de kans om zijn rode trui te showen aan de Spaanse hoofdstad. Een afspraak voor de sprinters die Tim Merlier met stip heeft aangeduid. Klassementsverschuivingen lijken onmogelijk op deze slotdag, tenzij de bonificatieseconden in de tussensprint of aan de meet daarvoor nog zouden kunnen zorgen.