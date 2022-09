Sep Vanmarcke wint voor het eerst in drie jaar nog eens een koers: “Ik ben zo opgelucht”

Bij Israel Premier-Tech zullen ze een klein feestje gevierd hebben. De Israëlische wielerploeg op een degradatieplaats en dreigt volgend jaar uit de WorldTour te verdwijnen. Ze kunnen dus alle punten gebruiken en dus kwam de eerste overwinning sinds de Bretagne Classic in 2019 van Vanmarcke als geroepen.

Hij maakte samen met onder andere ploegmakker Jenthe Biermans al vroeg deel uit van een kopgroep van 25 renners. Daaruit zou ook de winnaar komen nadat de voorsprong opliep tot meer dan vier minuten en het peloton nauwelijks terrein goed kon maken. Na een pittige heuvelzone dunde de kopgroep uit tot twaalf, met Vanmarcke en Biermans.

“Het was een lastigere koers dan verwacht”, aldus Vanmarcke. “De eerste 120 kilometer waren zwaar, maar door de hitte en lange dag in de ontsnapping bleek ook de finale erg lastig. Het was echt de ene heuvel na de andere en dat eiste zijn tol. EF Education begon tempo te maken, waarna de kopgroep in twee brak. Iedereen begon het te voelen, één voor één. Maar ik wist dat ik erbij moest zijn als de groep opnieuw zou gaan breken.”

Op het lokale circuit (vier rondjes van 12 kilometer) in Baltimore scheidden vijf renners zich af van de rest, waarna Vanmarcke de sterkste was in een sprint. Hij won voor Nickolas Zukowsky (Human Powered Health) en Neilson Powless (EF Education-EasyPost). Biermans werd zevende.

“Ik wilde winnen voor de ploeg vandaag”, klinkt het. “Ik ben zo opgelucht. Het was alweer een tijdje geleden dat ik een koers kon winnen door ziekte en blessures. Nu ben ik terug. De weg hiernaartoe was zwaar. Ik was nog op de sukkel met gekneusde ribben, maar het is leuk dat de trein opnieuw op de rails staat.”

Uitslag:

1. Sep Vanmarcke

2. Nickolas Zukowsky z.t.

3. Neilson Powless

4. Toms Skujins +1”

5. Andrea Piccolo +6”

6. Magnus Cort +1’06”

7. Jenthe Biermans

8. Quinn Simmons +1’11”

9. Alexandre Balmer

10. Leandro Oyola

