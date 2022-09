Hommeles bij de Turken: volgende tegenstander Belgian Lions dreigt EK te verlaten

Op het EK in Tbilisi en in de groep van de Belgian Lions won Georgië na twee verlengingen van Turkije: 83-88. Een Turkse (Furkan Korkmaz) en Georgische speler (Dudan Sanadze) werden uitgesloten. Ook de Turkse bondscoach Ergin Ataman werd uitgesloten en in de catacomben werd Furkan Korkmaz (Turkije) aangevallen. Turkije legde klacht neer bij FIBA en dreigt met het EK te verlaten.