Code geel: KMI waarschuwt voor onweersbuien die lokaal erg fel kunnen zijn

Maandag begint nog vrij zonnig, maar in het westen neemt de bewolking snel toe en kunnen er enkele buitjes ontstaan. In de late namiddag neemt de kans op lokaal felle buien toe, met onweer en windstoten. Het kwik klimt tot 25 graden aan zee en in Hoog-België en tot 31 graden elders. Dat meldt het KMI.

In de loop van de avond en nacht trekken buien over ons land. Die kunnen gepaard gaan met onweer, veel neerslag op korte tijd en windstoten. Het kwik daalt naar minima tussen 14 en 17 graden.

© kmi

Dinsdag begint droog met opklaringen, al neemt de bewolking in de namiddag opnieuw de overhand. Tegen de avond en de nacht bereikt een nieuwe onweerszone ons land. Het wordt vrij warm met maxima tussen 22 en 27 graden.

Woensdag begint opnieuw droog, maar tegen de avond maken nieuwe regen- en onweersbuien hun opwachting. Het wordt 21 tot 26 graden.

In het tweede deel van de week blijft het wisselvallig en wordt het gevoelig frisser.