Soldaten hesen zondag de Oekraïense vlag in een dorp in de regio. Maar verder is het stil rond het groots aangekondigde Oekraïense offensief in het zuidelijke Cherson. Het vordert ook aan een slakkengang. Omdat het terugwinnen van territorium niet de eerste betrachting is van Kiev is, suggereert nieuwe informatie. Wel het “systematisch knagen” aan de Russische militaire capaciteit.