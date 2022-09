Gert Verhulst begint zijn nieuwe talkshow ‘De tafel van vier’

Polsen naar wat er écht leeft in Vlaanderen. Dat is wat Gert Verhulst in zijn nieuwe talkshow De tafel van vier wil doen. Na Gert late night met James Cooke aan zijn zijde doet hij het nu solo, serieuzer en sober.

Geen gekke stunten. Geen dolle fratsen. Wel prangende vragen stellen aan de vier gasten van de dag. Dat is het opzet van de nieuwe talkshow De tafel van vier op Play4. Gastheer van de avond is elke keer Gert Verhulst. Van maandag tot donderdag nodigt hij vier gasten uit die vanuit hun rol of link met de actualiteit een onderwerp meenemen naar de studio aan de Vlaamse Kaai in Antwerpen. De Zuiderkroon is daar toepasselijk omgedoopt tot Play Zuid.

© Play4

Verhulst belooft er de vragen te stellen die anderen vaak net niet durven te stellen, maar wel hun weg vinden naar de ontbijttafel, sociale media of de werkvloer. Ondertussen polst hij naar de verschillende meningen achter de feiten, zonder zelf een blad voor de mond te nemen. Elke dag zit er een hoofdgast aan de tafel geflankeerd door drie extra gasten met expertise, inzichten, meningen, frustraties, humor, karakter, talent en zoveel meer, klinkt het in het persbericht.

Niet alleen ernstige onderwerpen

“Ik heb enorm veel goesting om eindelijk elke avond vanaf 20 uur live aan De tafel van vier te gaan zitten”, zegt Verhulst. “Het is een hele uitdaging, en het zal zeker ook tijd nodig hebben. Daar ben ik me erg van bewust. Het zal ook pittig zijn om elke dag vol in de actualiteit te zitten, telkens nieuwe gasten uit te nodigen. Maar we hebben ons sterk redactieteam dat zich voor 200 procent smijt om een topprogramma te maken. Door mijn deelname aan De allerslimste mens ter wereld volg ik de actualiteit nu nog meer dan anders. Als voorbereiding kan dat wel tellen. We gaan echt op zoek naar wat er leeft in Vlaanderen en bespreken de actualiteit van de dag. En dat hoeft zeker niet altijd even ernstig te zijn, want ook luchtigere onderwerpen komen aan bod.”

Verhulst presenteerde eerder al acht seizoenen lang Gert late night. Eerst op zijn boot, later – door corona – in een ruimere studio. Toen had hij ook nog James Cooke aan zijn zijde. Die is er dit keer niet meer bij. Ook de ludieke rubriekjes en de stunts die Gert late night typeerden, zijn afwezig.

Tafel van vier, Play4, maandag tot en met donderdag om 20 uur