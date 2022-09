Hart vasthouden voor gasbeurs van maandag: “De gasprijzen schieten opnieuw de lucht in”

Heel even was er hoop voor de gasprijs. Tot na afsluiten van de beurs vrijdagavond het slechte nieuws kwam dat de belangrijkste gaspijpleiding van Rusland naar Europa dan toch niet zal heropenen. Bovendien plant Noorwegen, onze nieuwe belangrijkste leverancier, onderhoudswerken. “Er is maar één logische marktreactie: dat de gasprijzen opnieuw de lucht in gaan.”

220 euro per megawattuur, meer dan een derde minder dan de recordprijs van 317 euro enkele dagen daarvoor. Zo sloot de aardgasbeurs TTF vrijdagavond af. Hoopvol dus, onder andere omdat Duitsland sneller dan verwacht zijn gasvoorraden aangevuld kreeg. Maar toen kwam, waarschijnlijk niet geheel toevallig zo laattijdig, zegt energie-expert Thijs Van de Graaf (UGent), het nieuws uit Rusland dat de belangrijkste Nord Stream-gaspijpleiding naar Europa niet zal heropenen zoals gepland. “Gazprom liet last minute weten dat ze kampen met een lek en dat ze niet weten wanneer ze het probleem kunnen oplossen. Sommige traders houden zelfs al rekening dat dit niet meer voor deze winter zal zijn. Er is dan maar één logische marktreactie: dat de prijzen opnieuw de lucht in zullen gaan.”

Zaterdag vloeide wel 42,7 miljoen kubieke meter aardgas via Oekraïne naar Europa door een andere pijplijn, maar niet genoeg om de sluiting van Nord Stream 1 te compenseren.

De hoop op beterschap wordt ook zeer hard getemperd door de berichten dat Noorwegen, onze nieuwe belangrijkste gasleverancier, in september onderhoudswerken uitvoert aan 13 gasvelden en verwerkingsfabrieken. “Dit is natuurlijk verre van een geopolitiek spelletje. De Noren doen echt hun best om ons te bevoorraden. Maar dergelijk onderhoud gebeurt jaarlijks en is echt nodig”, verduidelijkt Van de Graaf. “Alleen valt het nu echt slecht. Normaal merk je daar niks van, maar nu zo veel kranen zijn dichtgedraaid, gaan we dat extra hard voelen. Zelfs het kleinste incident als een brand in een LNG-terminal is al voelbaar op deze krappe markt.”

Als Van de Graaf moet voorspellen waar het naartoe gaat met deze prijzen schept hij een pessimistisch beeld voor de toekomst. “In enkele scenario’s kampen we tegen het einde van de winter met grote gastekorten. Dat kan als de voorraden wegens gebrek aan toestroom opgebruikt geraken. Bovendien zal de geschiedenis van het aanvullen van de voorraad zoals we deze nu kenden zich komende zomer opnieuw herhalen. De termijnprijzen voor de komende maanden zijn nu al enorm gestegen. Prijsstijgingen zullen blijven komen, volgens sommigen al zeker tot en met 2024.”