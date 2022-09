Ingeborg duikt op in ‘Blind getrouwd’, en dat is niet de enige nieuwigheid

Alle deelnemers delen dezelfde droom: via de wetenschap gematcht worden aan hun ideale partner. Dat grote avontuur gaan ze deze keer allemaal samen aan. Ze delen de spanning in aanloop naar de trouw en wagen samen de grote sprong. De vier koppels trouwen op dezelfde dag weliswaar op vier verschillende locaties; het feesten nadien doen ze samen op één groot trouwfeest. En ook op huwelijksreis gaan ze samen, in hetzelfde resort.

Beruchte versie

Vooral dat laatste doet toch wat de wenkbrauwen fronsen. Want met zijn allen samen op vakantie gaan, is ook wat men doet in de beruchte Australische versie van Blind getrouwd. En dat zorgt in Married at first sight – bij ons te zien op VTM 2 – al gauw voor hoogoplopende ruzies, emoties en achterklap. Het gebeurde er zelfs al dat een deelnemer er met de bruid van een ander vandoor ging. VTM beklemtoont dat het niet de bedoeling is dezelfde toer op te gaan.

Naast de vertrouwde experten duikt dit seizoen ook de immer positieve Ingeborg op. Als grote believer in leven en liefde supportert ze mee voor de koppels en fungeert ze als ceremoniemeester op het huwelijksfeest. Ze volgt het huwelijk vanop de eerste rij, en zal in een latere fase de koppels ook ontmoeten.

Uit ruim 4.000 inschrijvingen werden acht deelnemers gematcht. Voor de eerste twee koppels start het liefdesavontuur maandag.

Blind getrouwd, VTM, 20.35 uur