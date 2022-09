De gemiddelde leeftijd waarop Belgische jongeren op eigen benen gaan staan, is met meer dan een half jaar toegenomen in 2021. Dat is volgens experten het gevolg van de coronapandemie, de ontplofte vastgoedmarkt en het duurdere leven. “En dus kiezen vele jongeren voor de combinatie werken en thuis blijven wonen, om te kunnen sparen.”