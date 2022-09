Tien doden bij verschillende steekpartijen in Canada, politie zoekt twee verdachten

In de provincie Saskatchewan in Canada zijn zondag bij verschillende steekpartijen tien doden gevallen, 15 anderen raakten gewond. Dat heeft de politie meegedeeld. De politie gaat ervan uit dat sommige slachtoffers bewust werden gekozen, terwijl anderen willekeurig werden aangevallen.

De politie verspreidde ondertussen al een beschrijving van de twee mannelijke verdachten. Het gaat om de 31-jarige Damien Sanderson en de 30-jarige Myles Sanderson. Voorlopig konden ze nog niet worden gearresteerd. Er is een grootschalige klopjacht aan de gang.

Het duo heeft in zeker dertien dorpen slachtoffers gemaakt, onder meer in James Smith Cree Nation en Weldon. De eerste melding van een steekpartij kwam rond half zes zondagochtend (lokale tijd) bij de politie binnen. Er volgden al snel meer meldingen en zo’n anderhalf uur later werd een waarschuwing uitgegeven voor de provincie Saskatchewan en de aangrenzende provincies Alberta en Manitoba.

“Gewapend en gevaarlijk”

Inwoners wordt gevraagd binnen te blijven, wie op de weg is wordt aangeraden geen lifters mee te nemen. De twee verdachten, een 30-jarige en een 31-jarige man, worden beschouwd als “gewapend en gevaarlijk”. Het zoekgebied voor de politie, de provincies Alberta, Saskatchewan en Manitoba, is bij elkaar zo groot als half Europa.

Volgens de politie zijn sommige slachtoffers willekeurig gekozen, maar anderen lijken doelbewust te zijn aangevallen. Over een mogelijk motief voor de moorden is nog niks bekendgemaakt.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft de verschillende steekpartijen waarbij tien doden vielen op Twitter omschreven als “gruwelijk en verontrustend”.

”Mijn gedachten zijn bij de personen die iemand dierbaar hebben verloren en degenen die gewond geraakten”, aldus nog Trudeau.

