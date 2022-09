Zes titels voor Limburgers op Vlaamse jeugdkampioenschappen

De Vlaamse jeugdkampioenschappen in TC Forest Hills waren opnieuw een hoogdag voor het Limburgs jeugdtennis. Zes van de zestien titels gingen naar Limburg.

Limburg was prominent aanwezig op het jaarlijks ‘Feest van de Jeugd’. Van de 192 geselecteerden kwamen er liefst 68 uit Limburg en 12 spelers speelden de finale. Tenkie Park was de grote slokop met 20 deelnemers. Opvallend: zowel Beth als Wies Follon van Tenkie Park speelden de finale. Er stonden 16 reeksen op de affiche.

De winnaar van reeks 1 of de ‘Finals’ werd uitgeroepen tot Vlaams kampioen en dat was het geval voor Giles Peeters (9/1) van TC Peer De Krekel, Kaat Van den Bergh (M15/1) van KTC Diest en Gilles Engelen (J15/1) van Tenkie Park.

In reeks 2 of de ‘Cup’ was de eindzege voor Sienna Smolders (M11/2), Beth Follon (M15/2) en Hurtado-Manu Wintmolders (J9/2). Verliezende finalisten waren Jesse Ringoet (J13/1), Alissa Berings (M15/1), Amelie Hubens (M15/2), Wies Follon (M11/1), Marie-Belle Vandyck (M9/2) en Noor Timmers (M11/2).