Fabrizio stelt nieuwe vriendin voor op bijzondere wijze

Via een vragenrondje op Instagram Stories vertelt Fabrizio, bij tv-kijkend Vlaanderen bekend door zijn passage in Temptation Island, dat hij een nieuwe vriendin heeft. Maar op de foto’s is het gezicht van de op het eerst gezicht blonde vrouw niet volledig te zien. Tzinardis heeft daar een verklaring voor: “Ik denk dat we allebei vooral nog proberen te genieten van elkaar en van het klein beetje privacy dat ik nog heb.”

Eerder dit jaar deed Fabrizio mee aan De Bachelor, een Play4-programma waarin hij op zoek ging naar de liefde. Een vriendin hield hij er toen niet aan over.