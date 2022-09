Kilian Meersman en Rafaël Bastiaens pakken een tweede Belgisch ticket voor de WK-finale

Na het brons van de Belgische K4 juniores jongens slaagde er nog één team in om ook door te stoten tot de finale van het WK U23/U19. dat deze week in het Hongaarse Szeged plaats vond. Kilian Meersmans en Rafaël Bastiaens peddelden zich bij de mannen U23 in de finale van de K2 500m. Hun WK kon niet meer stuk, ook al finishten ze in die medaillerace op een negende plaats.

Kilian Meersman en Rafaël Bastiaens kwamen na 250m als zesde dor, maar moesten in de laatste meters de rol lossen. Zij finishten in hun WK-finale pas negende. Toch kon technisch directeur van het topkajak Maarten De Wilde zich best vinden in dat resultaat: “We mogen trots zijn op de prestatie van deze jongens. Rafaël Bastiaens is nog maar een eerste jaars junior en Kilian Meersman maakte pas twee jaar geleden de overstap van het rivierkajakken naar de sprintnummers. In deze U23 categorie en dus ook bij de juniores met de bronzen K4 tellen we dus een zestal talenten die een wissel vormen op een veelbelovende kajaktoekomst”, besluit de technische directeur.

De Belgische resultaten

Mannen U23:

K2 500m: A-finale : 1ste tot en met 9de plaats:

1. Stepun - Gtabowski (Pol) 1:28.83

2. Goncalves - Casinha (Por) 1:29.15

3. Ecker - Small (USA) 1:29.65

9. MEERSMANS - BASTIAENS (BEL) 1:33.40

Killian Meersmans en Rafaël Bastiaens sluiten dit WKU23 in K2 500m af met een negende plaats op 38 teams.

K1 1000m: B-finale (10de tot 18de plaats):

1. Joao Duarte (Por) 3:36.03

2. Alex Graneri (Spa) 3:36.54

3. Steven Henry (Fra) 3:38.10

9. JULES VANGEEL (BEL) 3:43.63

Jules Vangeel sluit dit WKU23 in K1 1000m af met een 18de plaats op 40 deelnemers.

K1 5000m: 35 kajakkers

1. Thorbjorn Rask (Den) 20:53.35

2. Charles Smith (GBr) 20:54.75

3. Hamish Lovemore (ZAf) 21:05.05

15. JULES VANGEEL (BEL) 22:26.80

Juniors Jongens.

K1 500m: B-finale (10de tot 18de plaats):

1. Krysztof Jokile (Pol) 1:47.58

2. Georgi Nikolov (Bul) 1:47.82

3. Emircan Ayakali (Tur) 1:49.34

6. STANISLAS BASTIAENS (BEL) 1:49.100

Stanislas Bastiaens sluit dit WK Juniores in K1 500m af met een 15de plaats op 43 vertrekkers.

K1 5000m: 34 kajakkers:

1. Marcos Cabbalero (Spa) 21:03.71

2. Almos Aradi (Hon) 21:06.41

3. Leo Crosser (Dui) 21:23.39

11. LOUIS VANGEEL (BEL) 22:27.40

Vrouwen U23.

K1 1000m: B-finale: 10de tot 18de plaats:

1. Irene Lata (Spa) 4:05.30

2. Oliviera Mihajlovic (Ser) 4:05.100

3. Anna Hansen (Den) 4:06.26

6. AMBER VAN BROEKHOVEN (BEL) 4:11.15

Amber Van Broekhoven sluit dit WK in K1 1000m af met een 15de plaats op 25 deelneemsters.

Juniores Meisjes.

K2 500m: B-finale (10de tot 18de plaats):

1. Hamel - Tverie (Can) 1:51.01

2. Hanja - Tettingerova (Tsj) 1:51.71

3. Hermanussen - Kliment (Dui) 1:51.81

5. OKUNKOVA - DEBRUYNE (BEL) 1:53.65

Anastasia Okunkova en Christine Debruyne sluiten dit WK in K2 500m af met een 14de plaats op 29 teams.

K1 500m: B-finale: (10de tot 18de plaats):

1. Malanija Camane (Let) 2:02.46

2. Elizaveta Fedorova (Est) 2:02.94

3. Nadia Haidar (Roe) 2:03.28

6. CHRISTINE DEBRUYNE (BEL) 2:04.95

Christine Debruyne sluit dit WK juniores in K1 500m af met een 15de plaats op 61 kajaksters.

K1 5000m: 25 kajaksters

1. Reka Nemes (Hon) 22:54.04

2. Sara Del Gratta (Ita) 23:26.37

3. Candela Velaquez (Arg) 23:27.95

16. ANASTASIA OKUNKOVA (BEL) 25:28.28