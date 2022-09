Lommel SK verliest opnieuw voor eigen publiek: 0-2 tegen SK Beveren

Bould voerde één wijziging door ten opzichte van de 0-3-zege in de Limburgse derby tegen Jong Genk. Rechtsachter Alonso Martinez verdween uit de basiself ten opzichte van de herstelde Belghali. Nieuwkomer Eric Monjonell kreeg een plek op de bank. In het elftal van Wim De Decker zaten Limburgers Jenthe Mertens, Dries Wuytens en Tom Reyners op de bank. De Oost-Vlaamse club was dringend op zoek naar puntengewin na een teleurstellende twee op negen.

Twee dompers voor Bould

In de openingsfase was het voor beide clubs nog wat aftasten. De eerste mogelijkheid kwam er via Anello, maar de flankspeler van Lommel SK krulde het leer ruim naast. Ook de volgende kans was voor de Noord-Limburgers. Het leer ging langs de verkeerde kant buiten voor Cauê. SK Beveren reageerde via Barry, maar een attente De Busser duwde in hoekschop. De combinaties op het middenveld van de thuisploeg kwamen net iets beter tot hun recht dan hun Oost-Vlaamse opponent. Anello zette Reus nog eens aan het werk, maar de Beverse doelman stond pal. Op de tegenaanval trok Vukotic aan het shirt van Chadli om een aanval van Bould’s elftal af te breken. Een heet standje in het derde kwartier voor het doel van Reus leverde via Anello niets op. Het doelpunt viel in de slotminuten aan de overkant. Barry verraste alles en iedereen met een precisieschot van buiten het strafschopgebied in de korte hoek: 0-1. Anello blesseerde zich in de extra tijd nog aan de lies. Twee late dompers voor Bould.

SK Beveren verdubbelt voorsprong

Zowel Bould als De Decker voerden bij aanvang van de tweede helft één wissel door. De geblesseerde Anello ruimde plaats voor Alonso Martinez en Ribeiro Costa verdween uit de basiself voor Breeënaar Reyners. Lommel SK trok ten aanval om de achterstand ongedaan te maken, maar Belghali stuitte op de knie van Reus. Nadien haalde Bould Lemoine naar de kant voor de debuterende Monjonell. Het meer ervaren SK Beveren was dicht bij een tweede doelpunt, maar Barry - tot tweemaal toe - en Reyners haalden de trekker aanvankelijk niet over. In het slotkwartier kropen de Noord-Limburgers mondjesmaat naar voren, maar een slotoffensief leverde niets op. SK Beveren hield makkelijk stand en de debuterende Everton verdubbelde met een fraaie trap zelfs nog de voorsprong: 0-2.

LOMMEL SK: De Busser - Belghali, Lemoine (56’ Monjonell), Wuytens, Roque - Vancsa (77’ Talvitie), Granell, Henkens (86’ Pierrot), Anello (46’ Martinez) - Chadli- Cauê.

SK BEVEREN: Reus - Jacobsen (86’ Mertens), Wuytens, Bateau, Corryn - Everton, Van Damme, Hoggas - Ribeiro (46’ Reyners), Maderner, Barry (86’ Wuytens).

DOELPUNTEN: 44’ Barry 0-1, 89’ Everton 0-2.

GELE KAARTEN: 19’ Roque (tackle), 25’ Henkens (tik), 28’ Vukotic (trekfout), 42’ Ribeiro (tackle).

SCHEIDSRECHTER: Théophile Diskeuve.

TOESCHOUWERS: 1.100.

