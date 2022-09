Consternatie bij politie Tongeren: vader weet niet hoe hij maxi-cosi moet vastklikken

Tongeren

Een politieploeg van Tongeren schrok zich voorbije weekend een hoedje toen ze op de Luikersteenweg een auto zagen met een kind van vijf jaar die het hoofd door het raam naar buiten stak. De vijfjarige stond rechtop achterin het voertuig en was niet vastgeklikt. De politie ging over tot een controle en zo zagen ze dat de vader ook achterin zat en evenmin de gordel droeg. Op de passagierszetel voorin stond dan weer een niet maxi-cosi zonder vastgeklikte veiligheidsgordel.

De vader wist totaal niet hoe de maxi-cosi vast te maken en moest uiteindelijk hulp krijgen van de vader om deze vast te maken.

Het incident deed zich voor tijdens de tweedaagse verkeerscontroles in de zone. Zowel op zaterdag als zondag werd er gecontroleerd. Daarbij werden in totaal tal van overtredingen vastgesteld. Twee niet verzekerde auto’s werden getakeld. In totaal werden tal van pv’s opgesteld voor verschillende soorten inbreuken. ppn