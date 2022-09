Emma Meesseman en Julie Allemand winnen on the road met Chicago Sky en hebben WNBA-finale in het vizier

Chicago Sky boekte een belangrijke zege on the road versus Connecticut Sun. Een schitterende Emma Meesseman (13 punten, 3 rebounds, 6 assists) en Julie Allemand (5 punten en 2 assists) loodsten Chicago Sky na een thriller en een 38-40 bonusje halfweg naar een 72-76 overwinning.

Chicago Sky heeft in de halve finale (best of five) nu een 2-1 voorsprong op zak. Dinsdag speelt het opnieuw in Connecticut. Mits winst is een stek in de finale een feit. Bij een nederlaag wordt de vijfde en beslissende wedstrijd in de Wintrust Arena van Chicago gespeeld. Bij Chicago Sky is Ann Wauters de assistent-coach. Chicago Sky is ook de uittredende kampioen.

Emma Meesseman en Julie Allemand pikken na de play-offs van de WNBA aan bij de Belgian Cats en in het Australische Sydney waar ze het WK (22 september-1 oktober) zullen afwerken.