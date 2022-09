Italiaan Matteo Berrettini is eerste kwartfinalist na slijtageslag op de US Open

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 14) heeft zich zondag als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. Berrettini versloeg in de achtste finales de Spanjaard David Davidovich Fokina na een vijfsetter en neemt het dinsdag op tegen Casper Ruud.

In de achtste finales ging hij na een vijfsetter voorbij de Spanjaard David Davidovich Fokina (ATP 39): 3-6, 7-6 (7/2), 6-3, 4-6 en 6-2 na liefst 3 uur en 46 minuten. In de vorige ronde had hij ook al 3 uur en 47 minuten nodig om voorbij Andy Murray te gaan.

Dinsdag staat hij bij de laatste acht tegenover de Noor Casper Ruud (ATP 7). Die haalde het in de vierde ronde in vier sets van de Franse kwalificatiespeler Corentin Moutet (ATP 112): 6-1, 6-2, 6-7 (4/7) en 6-2 na 3 uur en 20 minuten. Het is de eerste keer dat Ruud, dit voorjaar nog verliezend finalist op Roland Garros, in New York in de kwartfinales staat. Hij was er nooit eerder voorbij de derde ronde geraakt.

Berrettini stond in zijn carrière één keer bij de laatste vier op de US Open. In 2019 werd hij in de halve finales uitgeschakeld door de latere winnaar Rafael Nadal. Dit seizoen won hij reeds de toernooien van Queen’s en Stuttgart.