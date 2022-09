De Amerikaanse staat Arizona werd vrijdag geteisterd door een enorme zandstorm. De gigantische stofmuur trok over de staat en zette zo’n 7.000 inwoners zonder stroom. Het natuurfenomeen is de grootste stofwolk sinds het begin van het Amerikaanse moessonseizoen dit jaar. De storm was maar liefst 80 kilometer breed en bijna 2 kilometer hoog.