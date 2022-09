Vliegtuigje stort neer in Oostzee, van inzittenden geen spoor: F16’s de lucht in om situatie te onderzoeken

Een Cessna uit Spanje is neergestort in de Oostzee ter hoogte van Letland, de inzittenden zijn spoorloos. (themabeeld) — © Shutterstock

Zondag is een Cessna-vliegtuigje uit Spanje neergestort in de Oostzee ter hoogte van Letland. Omdat alle contact met de piloot verbroken was, stuurden quasi alle omringende landen straaljagers de lucht in om de situatie te controleren.

Volgens de Duitse krant Bild was de Cessna in het Spaanse Jerez vertrokken, maar maakte de piloot al kort na het opstijgen melding van drukproblemen in de cabine. Meteen nadien werd alle contact verbroken.

Spanje en Frankrijk stuurden straaljagers de lucht in om het privévliegtuig op te sporen, maar de piloten slaagden er niet in om mensen te onderscheiden in de cabine. Ook Duitsland stuurde een Eurofighter de lucht in om het ‘spookvliegtuig’ achterna te vliegen. Uiteindelijk nam een Deense F16 het escorteren van de vlucht over. De piloten zagen dat de Cessna, die nog steeds leeg leek, rond 19.45 uur de zee instortte nabij Letland.

De Zweedse kustwacht heeft reddingsvliegtuigen, boten en een helikopter naar de plaats van de crash gestuurd. Voorlopig is er echter geen spoor van de inzittenden. Nog volgens Bild is er sprake van vier inzittenden: een piloot, een koppel en hun dochter.