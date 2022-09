De iconische stoel die werd gemaakt om kinderen níét stil te laten zitten: “Gelukkig heeft mijn vader doorgezet”

Een van de populairste items op geboortelijsten viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag: de Tripp Trapp, een verstelbare stoel die volgens de verkoopsslogan meegroeit met je kind. Het is zo’n icoon dat het na een halve eeuw een soortnaam is geworden. Al duurde het wel enkele jaren voor de stoel met zo’n rare vorm ingeburgerd raakte, in een tijdsgeest van kinderstoelen met een ingebouwd plaspotje. “Gelukkig zette mijn vader koppig door”, zegt inspiratiebron Tor Opsvik.