Onderzoekscommissie Amerikaans Congres wil Republikein Gingrich horen over bestorming Capitool

Donderdag vroeg de commissie Gingrich in een brief om zijn medewerking teneinde zijn rol in het verspreiden van valse beweringen over de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te bespreken. Concreet wil de commissie meer te weten komen over de communicatie van Gingrich met ex-president Donald Trump en zijn medewerkers over een tv-spot die zou zijn bedoeld om valse beweringen over de uitslag van de verkiezingen te verspreiden.

Volgens de commissie was Gingrich betrokken bij de pogingen van Trump om de bevestiging van de verkiezingsuitslag te voorkomen - ook na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump weigert tot op de dag van vandaag zijn nederlaag in 2020 toe te geven. De Republikein beweert zonder bewijs dat hij door kiezersbedrog van de overwinning is beroofd.