Voetbal Vlaanderen wil het jeugdvoetbal sensibiliseren tegen kwetsende boodschappen of dito gedrag van verhitte supporters. — © Karel Hemerijckx

Wellen/Hasselt

Een nieuwe functie in het voetbal: de fair play-ouder. Daarmee wil Voetbal Vlaanderen het jeugdvoetbal sensibiliseren tegen kwetsende boodschappen of dito gedrag van verhitte supporters. In Wellen hadden ze zondag niet veel werk. “Je mag het ook niet kapot managen”, knipoogt een debuterende fair play-ouder.