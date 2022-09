Dors, hier op een archiefbeeld, trof meteen driemaal raak voor Achel in Hechtel. — © Serge Minten

Vooral de zege van Zepperen-Brustem tegen potentieel titelkandidaat Koersel trok de aandacht. Grote favoriet Achel haalde meteen fors uit in Hechtel en dat deed ook Bree-Beek in de derby tegen Herkol. In het oog sprong zeker de draw van Herk FC bij Torpedo. Lees hier alle verslagen van eerste provinciale van dit weekend. (jc)