Twaalf Zuid-Limburgse gemeentebesturen houden nog in beraad of ze in beroep gaan tegen de nu afgeleverde milieuvergunning voor Luchthaven Luik. “Er is rekening gehouden met het protest, maar we willen zeker zijn dat de milderende maatregelen ook voldoende zijn”, zegt Mark Vos, burgemeester van Riemst.