De lancering van NASA-raket Artemis-1 is voor de tweede keer op een week tijd uitgesteld door technische problemen. Het Artemisprogramma wil voor het eerst in vijftig jaar opnieuw mensen naar de maan brengen. “Er wordt al gesproken over gezichtsverlies. Maar beter te voorzichtig dan een ontploffing in de lucht”, zegt wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel.