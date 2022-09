Benjamin Dalle wil kinderbijslag mee laten stijgen met de index

“Wij zien de kinderbijslag als een gedeeltelijke compensatie voor de kosten van de opvoeding. Dat is het uitgangspunt. Als deze kosten stijgen door de inflatie, dan móet de kinderbijslag mee stijgen”, zegt Dalle in het interview. Dat de inflatie nu negen procent bedraagt en de kinderbijslag slechts met één procent stijgt, vindt de minister namelijk niet kloppen. En dat wil hij zien veranderen.

Uit een bevraging eind vorig schooljaar bij 833 ouders door de ouderkoepel van het katholiek onderwijs blijkt namelijk dat een op de drie ouders zich zorgen maakt over de schoolfacturen.

“Het huidige systeem is achterhaald door de realiteit, dus moeten we het hervormen. Extra investeren in het groeipakket is een absolute prioriteit voor CD&V. Dat zal geld kosten, dat besef ik ook. We moeten daarom goed bekijken wanneer we wat kunnen doen. We zullen ook elders geld moeten vinden, want ik wil niet dat we onze budgettaire discipline lossen”, klinkt het nog.