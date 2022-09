Herk-de-Stad/Lummen/Halen

Pastoor Tony Vandekerkhof (62) van Lummen is vanaf nu ook verantwoordelijk voor de pastorale eenheid van Herk-de-Stad en vanaf november ook voor Halen. Om het tekort aan priesters op te vangen, start in Herk-de-Stad/Lummen/Halen een werking met gebedsleiders. Het is de bedoeling dat uit te breiden naar het hele bisdom.