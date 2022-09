Russen stellen dat Oekraïne krachtbron van kerncentrale in Zaporizja raakte bij aanval

Een van de krachtbronnen van de kerncentrale van Zaporizja is tijdens een bombardement geraakt door een artilleriegranaat. Dat schrijft het Russische persagent TASS zondag. Er zou geen dreigend gevaar zijn voor de centrale of een verhoging van het stralingsniveau.

“Er is geen toename van de straling op het grondgebied van de centrale”, liet Alexander Volga, die door de Russen aan het hoofd is gezet van de stad, weten aan TASS. Volgens het Russische persagentschap werd een van de voedingseenheden van de kerncentrale geraakt tijdens een recent bombardement van het Oekraïense leger. “Een van de schoten perforeerde een voedingseenheid. En dus is die eenheid op dit moment niet operationeel.” Wanneer de aanval precies plaatsvond is niet duidelijk. Maar volgens Volga is het veiligheidssysteem van de centrale toen niet geraakt.

Argentijnse baas van de IAEA-delegatie Rafael Grossi — © AFP

Geen toename van de straling

Alle operationele systemen van de kerncentrale zouden momenteel in ‘standaardmodus’ staan en dus is het stralingsniveau in overeenstemming met de standaardnormen, klinkt het. “Het stralingsniveau wordt voortdurend gemeten en uit de eerste metingen blijkt dat er geen toename is van het niveau. Krachtcentrales nummer 5 en 6 blijven operationeel en dus ook stroom opwekken.”

Afgelopen week bracht het onderzoeksteam van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) een bezoek aan de centrale van Zaporizja om de materiële schade aan de centrale te kunnen inschatten alsook de veiligheid ervan aangezien er al maanden rond de centrale wordt gevochten en dit een gevaar kan vormen voor de kerncentrale.

Zaterdag liet het IAEA weten dat de connectie met het elektriciteitsnetwerk echter verloren was. Volgens de Oekraïeners vond er een Russisch bombardement plaats in de zone waardoor de hoofdleiding beschadigd raakte. Maar volgens de IAEA bleef de centrale wel gespaard.

“Erg moeilijke omstandigheden”

De kerncentrale, in het zuidoosten van Oekraïne, ligt al maanden onder vuur en Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er voortdurend van aanvallen uit te voeren op en rond deze strategische maar vooral erg kwetsbare site. Al meerdere keren is gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren voor een kernramp.

De kerncentrale is sinds maart in Russische handen maar wordt wel nog steeds draaiende gehouden door Oekraïeners. De Argentijnse baas van de IAEA-delegatie Rafael Grossi noemde de werkomstandigheden “erg moeilijk”. Hij liet donderdag ook weten dat de IAEA niet van plan is te vertrekken.