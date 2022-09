Duitse politie schiet man dood die vrouw met bijl ombracht

De politie in Berlijn heeft een man doodgeschoten die een vrouw met een bijl om het leven had gebracht. Een politiewoordvoerder kon nog geen informatie geven over de identiteit van het slachtoffer en de dader, maar volgens de krant Bild ging het om een 23-jarige man uit Kosovo die het 27-jarige slachtoffer uit Oekraïne aanviel in een appartement op de negende verdieping van een flatgebouw.