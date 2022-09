Wachttijden tot zes uur voor vakantiegangers die ferry nemen in Calais

De Britten die dit weekend wilden terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk werden in de haven van Calais geconfronteerd met urenlange wachttijden. Aanleiding zijn de grenscontroles, die sinds de brexit meer tijd in beslag nemen.

De enorme wachttijden - tot zes uur - dateren van de nacht van zaterdag op zondag, zo blijkt uit commentaren op sociale media. De veerbootmaatschappijen waarschuwen dat er ook zondag nog vertragingen zijn. “We verontschuldigen ons voor de wachttijden in Calais (...) Die waren te wijten aan wachtrijen bij de grenscontroles”, tweette P&O ferries, dat een veerdienst uitbaat tussen Calais en Dover.

Volgens de maatschappij werden er ‘s nachts twee bijkomende vertrekmomenten ingelegd, om passagiers die hun boot hadden gemist toch naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen brengen. Zondagnamiddag waren er wachttijden van 45 à 60 minuten.

Spanningen

De Deense concurrent DFDS zegt dat het een drukbezet weekend had verwacht. Aan de passagiers werd aangeraden minstens twee uur op voorhand in de ferryhaven aanwezig te zijn. De Franse prefectuur wijst dan weer op een “onvoorzien technisch probleem” dit weekend in de tunnel onder het Kanaal, maar dat werd door de uitbater Eurotunnel ontkend.

Ook vorig weekend waren er al lange files in Calais. De Fransen legden toen de schuld bij de Britse douaniers die te weinig controleposten hadden geopend om al het verkeer te kunnen slikken.

In juli waren er monsterfiles aan de andere kant van het Kanaal, in Dover. Dat zorgde toen voor spanningen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Die laatsten beschuldigden de Fransen ervan de vakanties van Britse families “te bederven” door een gebrek aan personeel.