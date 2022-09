Twee arrestaties na moord op Olivia (9) in Liverpool

Twee weken na de moord op een negenjarig meisje in Liverpool heeft de politie twee verdachten gevonden. Een 34-jarige man uit Liverpool is zondagochtend vroeg gearresteerd op verdenking van moord en poging tot moord, aldus de politie van Merseyside. Speurders arresteerden ook een 41-jarige uit Knowsley, in de buurt van Liverpool, die de man zou hebben geholpen.

De negenjarige Olivia werd ongeveer twee weken geleden doodgeschoten in het huis van haar ouders toen een man het huis binnenstormde op de vlucht voor een schutter. De achtervolger schoot door de halfopen deur. Een kogel verwondde de pols van de moeder en raakte Olivia in de borst, die als gevolg daarvan stierf. De zaak leidde tot landelijke verontwaardiging. Twee eerdere verdachten zijn vrijgelaten.

De politie heeft ook geklaagd over een muur van stilte in Liverpool na andere dodelijke misdaden. Het is bekend dat criminele bendes erg actief zijn in de stad. Het gaat onder meer over drugs en distributiestrijd.