Michel Dries boekte een parkeerplaats via Allopark, maar moest daarvoor 114 euro extra betalen. Dat bedrag krijgt hij terug, maar wel pas binnen een half jaar. — © Raymond Lemmens

Dilsen-Stokkem

Omdat parkeren aan een luchthaven kostelijker is dan vliegen naar Spanje, zocht Michel Dries een alternatief. Dat vond hij via prijsvergelijker Allopark. Die reserveerde een plaatsje op de parking voor Michel, maar bij aankomst mocht hij niet binnen. “Allopark is een slechte betaler, klanten mogen pas binnen als alle schulden betaald zijn.”