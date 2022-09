PODCAST. Michel Vandenbosch (GAIA) haalt uit: “Beelden BBC getrukeerd? Wie gelooft die mensen nog?”

Vanaf de jaren 90 krijgt de dierentuin in Genk het ene na het andere obstakel te verwerken: ongevallen met kinderen, boze dierenrechtenactivisten en een vernietigende undercoverreportage van de BBC. Je hoort er alles over in de vijfde podcastaflevering van ‘De Zoo van Zwartberg’.

Journalisten Lien Vande Kerkhof en Kato Poelmans duiken in de woelige jaren van de Limburgse zoo. Na 1990 groeit het bewustzijn rond dierenwelzijn en belandt de dierentuin van Zwartberg op de radar van verschillende actiegroepen, waaronder het piepjonge Gaia. “Kato en ik gaan in deze aflevering naar het hoofdkwartier van Gaia in Brussel, voor een uitgebreid interview met voorzitter Michel Vandenbosch”, zegt Lien. “Gaia (Global Action in the Interest of Animals) is vanaf het jaar 1992 de luis in de pels bij iedereen die het niet nauw neemt met rechten of welzijn van dieren. Nadat de Belgische pressiegroep verschillende klachten binnenkrijgt van bezoekers bijt ze zich vast in de Zoo van Zwartberg, om niet meer los te laten tot de dierentuin uiteindelijk haar deuren sluit.”

Op 7 juli 1994 zendt de BBC de eerste aflevering van State of the Ark uit, een reeks waarin dierentuinen over de hele wereld worden geportretteerd. Kato Poelmans: “We bespreken de beelden uit de reportage zowel met Michel Vandenbosch als met de familie Wauters. Volgens de dierentuinfamilie is de aflevering getrukeerd, maar Michel Vandenbosch gaat daar tegenin. ‘Wie gelooft die mensen nog?’, vraagt hij zich af in het interview. Wie nieuwsgierig is naar de inhoud van de beruchte BBC-reportage en de gevolgen voor de Zoo van Zwartberg, moet naar de vijfde aflevering luisteren.”

Beluister nu gratis de vijfde aflevering van De Zoo van Zwartberg: scan de QR-code, surf naar hbvl.be/podcast, of volg ons op je favoriete streamingplatform: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ...