Jonas Vanden Bempt is eindredacteur bij ‘De Slimste Mens’. — © Play4

Geen quiz zonder vragen. Gelukkig kan presentator Erik Van Looy daarvoor bij De Allerslimste Mens vanaf maandagavond opnieuw een beroep doen op eindredacteur Jonas Vanden Bempt en zijn ploeg. Voor elke aflevering bedenken zij een heel pakket. Maar nu worden de rollen even omgedraaid, en komt Vanden Bempt zelf met antwoorden op de prangendste vragen … over de vragen in het programma.